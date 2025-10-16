Nubifragio con grandine su Cagliari: strade allagate e decine di interventi

Una decina di minuti di tempesta e poi è tornata la calma. Intanto, i Vigili del Fuoco sono già stati chiamati a svolgere diversi interventi

Nell’arco di una decina di minuti un vero e proprio nubifragio con grandine si è abbattuto su Cagliari, causando immediatamente innumerevoli disagi.

Strade allagate e fiumi d’acqua che hanno rapidamente invaso la città, con le precipitazioni che si sono abbattute in particolare sul quartiere di San Benedetto e limitrofi.

Forti disagi anche a Pirri, area storicamente sempre problematica in caso di condizioni meteorologiche avverse. Intanto, sono già nell’ordine della decina le chiamate ai Vigili del Fuoco. Per il momento, però, non sembrano esserci danni importanti.

