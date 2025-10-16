Omicidio Cinzia Pinna, 26enne indagato per favoreggiamento: “Estraneo ai fatti”

Luca Franciosi quest'oggi è stato sottoposto ad un interrogatorio da parte della Procura di Tempio Pausania. L'uomo ha ribadito la sua incredulità per essere stato tirato in ballo

Luca Franciosi si è dichiarato estraneo ai fatti. È lui il 26enne indagato per favoreggiamento nell’ambito dell’inchiesta che riguarda l’omicidio di Cinzia Pinna, 33enne di Castelsardo che è stata uccisa da Emanuele Ragnedda.

Nel corso di oggi si è svolto un interrogatorio nella Procura di Tempio Pausania e il giovane si è presentato accompagnato dai suoi legali.

Uno dei suoi difensori ha poi parlato ai giornalisti presenti: “Ha illustrato i suoi movimenti e tutto quanto serve per offrire al procuratore e alla pm tutti gli elementi per concludere quello che ho sempre detto, ossia l’estraneità alla vicenda e, da parte del ragazzo, l’incredulità per essere stato tirato in ballo in questa vicenda”.

“Siamo soddisfatti del fatto che ha potuto raccontare tutto quanto dei suoi movimenti e delle sue frequentazioni – ha poi aggiunto – per evitare chissà quale interpretazione e soprattutto perché si è trovato in una situazione che definirei kafkiana: non sappiamo neanche in che modo abbia potuto favoreggiare”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it