La sosta aiuta il Cagliari: Luperto recupera, Mina sulla giusta via

Aumentano le possibilità di rivedere Yerry Mina in campo contro il Bologna. Quest’oggi il difensore del Cagliari si è allenato parzialmente in gruppo, segno che l’infortunio sia ormai sulla via della risoluzione.
Il difensore colombiano, infatti, era uscito anticipatamente nel corso della sfida contro l’Udinese e aveva persino dovuto rinunciare agli impegni con la Nazionale.
In base alle analisi eseguite, era stata rilevata una distrazione al polpaccio. Oltre a lui, non dovrebbero esserci dubbi sul recupero di Luperto, anche lui rimasto in panchina a Udine.
