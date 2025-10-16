La sosta aiuta il Cagliari: Luperto recupera, Mina sulla giusta via

Il difensore colombiano si è allenato parzialmente in gruppo e vede il rientro, possibile già contro il Bologna

Aumentano le possibilità di rivedere Yerry Mina in campo contro il Bologna. Quest’oggi il difensore del Cagliari si è allenato parzialmente in gruppo, segno che l’infortunio sia ormai sulla via della risoluzione.

Il difensore colombiano, infatti, era uscito anticipatamente nel corso della sfida contro l’Udinese e aveva persino dovuto rinunciare agli impegni con la Nazionale.

In base alle analisi eseguite, era stata rilevata una distrazione al polpaccio. Oltre a lui, non dovrebbero esserci dubbi sul recupero di Luperto, anche lui rimasto in panchina a Udine.

