Incendio a Quartu, due anziani disabili salvati dai Forestali

Attimi di paura nel tardo pomeriggio di ieri in località Sa Tanchitta, a Quartu Sant’Elena, dove un incendio di sterpaglie ha minacciato alcune abitazioni. Provvidenziale l’intervento di una pattuglia del Corpo Forestale della Stazione di Sinnai, chiamata in azione intorno alle 17.30 su segnalazione della vedetta di Bruncu Su Soli.

Giunti sul posto, i due assistenti capo hanno constatato che le fiamme, partite da un’area di vegetazione secca, avevano raggiunto una struttura fatiscente addossata a una casa. In quei concitati momenti, un cittadino — in evidente stato di agitazione — si è avvicinato ai forestali, informandoli che all’interno della baracca si trovavano due anziani disabili, i suoi suoceri.

I due agenti hanno scavalcato la recinzione, forzato la porta d’ingresso e sono penetrati nella struttura, ormai invasa dal fumo. All’interno hanno individuato i due anziani, uno dei quali già riverso a terra. Con grande prontezza, i forestali li hanno trascinati all’esterno in una zona sicura, allontanandoli dalle fiamme e affidandoli successivamente alle cure del personale del 118, accorso poco dopo sul posto.

