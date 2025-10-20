Grande partita ad Affari Tuoi, Efisio da Guasila torna in Sardegna con 50.000€

La partita di Efisio Cocco, fruttivendolo di Guasila, andata in onda ad Affari Tuoi ieri, domenica 19 ottobre 2025, è stata una delle più emozionanti e ricche di colpi di scena di questa edizione. Efisio ha giocato con il pacco numero 7, accompagnato dalla moglie Fabiana, con il sogno di acquistare un camper e ristrutturare casa.

La partita di Efisio è iniziata bene, con l’apertura di diversi “pacchi blu” (con piccole cifre), tra cui uno da 0 euro, scatenando l’entusiasmo in studio. Nonostante la presenza dei premi più importanti in gara, il Dottore ha offerto inizialmente 35.000 euro, che Efisio ha prontamente rifiutato.

Il gioco ha riservato un momento di grande tensione quando sono stati aperti i pacchi da 20.000 euro, 100.000 euro e, soprattutto, quello da 200.000 euro, facendo calare il gelo in studio. La partita è arrivata a un punto di equilibrio tra i pacchi rimanenti. A questo punto, il Dottore ha proposto il cambio del pacco. Efisio, dopo un’intensa riflessione, e contro la sua iniziale intenzione, ha deciso di accettare.

Il finale è stato da brividi. Il cambio si è rivelato vincente: nel nuovo pacco scelto da Efisio c’erano 50.000 euro. La scoperta ha scatenato l’esplosione di gioia in studio, con tanto di standing ovation e un momento di grande commozione che ha coinvolto anche il conduttore Stefano De Martino.

