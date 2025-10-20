Omicidio Cinzia Pinna, i Ris tornano ad investigare sul luogo del delitto

Proseguono con meticolosa attenzione le indagini sulla tragica fine di Cinzia Pinna, la 33enne di Castelsardo freddata con tre colpi di pistola al volto nella notte tra l’11 e il 12 settembre scorsi. Il delitto, avvenuto all’interno della tenuta Conca Entosa, tra Palau e Arzachena, vede come reo confesso l’imprenditore 41enne Emanuele Ragnedda.

Gli inquirenti stanno procedendo “un tassello alla volta” per raccogliere ogni elemento utile a ricostruire l’esatta dinamica del femminicidio. La necessità di approfondimento è emersa poiché la versione fornita da Ragnedda, il quale ha confessato il crimine e indicato il luogo dove aveva occultato il corpo per dodici giorni vicino a un albero nella vasta proprietà; non risulta pienamente compatibile con i reperti raccolti dai Carabinieri sia nel casolare della tenuta che nel luogo del ritrovamento.

Per questa mattina, alle 11, è stato fissato un nuovo sopralluogo nel casolare, condotto dai militari del Ris di Cagliari a cui si aggiungerà anche il medico legale Salvatore Lorenzoni.

