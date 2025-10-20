Sassari, travolto sulla 131 con il suo motocarro: non ce l’ha fatta il ferito 90enne

Il conducente dell'auto che ha causato lo scontro, un uomo di 35 anni, dopo una fuga iniziale senza prestare soccorso, si è presentato dai carabinieri

È deceduto ieri sera nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Santissima Annunziata di Sassari Antonio Corda, il novantenne che sabato scorso era stato travolto da un’auto pirata mentre si trovava alla guida del suo motocarro Ape sulla strada statale ex 131.

L’anziano, nonostante fosse rimasto cosciente subito dopo l’incidente avvenuto nel pomeriggio di sabato all’altezza del bivio per Sorso, tra Sassari e Porto Torres, aveva riportato gravi lesioni, tra cui fratture alle gambe e un trauma cranico-facciale, e le sue condizioni erano apparse critiche sin dall’inizio.

Il conducente dell’auto che ha causato lo scontro, un uomo di 35 anni, dopo una fuga iniziale senza prestare soccorso, si è presentato spontaneamente presso la caserma dei Carabinieri di Porto Torres, ammettendo le proprie responsabilità. Con il decesso di Antonio Corda, la sua posizione si è aggravata: l’uomo è ora indagato per il reato di omicidio stradale.

