Cagliari, trovato con prodotti alimentari rubati: 44enne denunciato

Sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di ben 222 confezioni di zafferano e di circa 100 euro in contanti

Un disoccupato di 44 anni, già noto alle Forze dell’Ordine e residente a Cagliari, è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica dai Carabinieri della Sezione Radiomobile. L’accusa a suo carico è di ricettazione.

L’uomo è stato notato dai militari mentre si aggirava in pieno centro con un atteggiamento sospetto. Sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di ben 222 confezioni di zafferano e di circa 100 euro in contanti.

A seguito di verifiche immediate, i Carabinieri hanno stabilito che la merce e il denaro erano provento di un furto avvenuto il 15 ottobre precedente ai danni di un supermercato di Assemini. Il titolare dell’esercizio commerciale ha confermato la corrispondenza tra lo zafferano ritrovato e quello sottratto.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it