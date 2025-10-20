Serramanna, colto a spacciare cocaina: 22enne finisce in manette

La perquisizione in casa ha portato al rinvenimento di ulteriori dosi di cocaina, una dose di marijuana e la somma contante di 4.800 euro

Un giovane di 22 anni residente a Serramanna è finito in manette la scorsa notte, colto in flagranza di reato dai Carabinieri del Comando Provinciale di Cagliari mentre cedeva cocaina. L’acquirente, un uomo di 58 anni, è stato a sua volta segnalato alla Prefettura di Cagliari come assuntore di sostanze stupefacenti.

L’arresto è il culmine di una rapida attività investigativa condotta dal Nucleo Investigativo. I militari avevano ricevuto diverse segnalazioni riguardanti un presunto giro di spaccio attivo in alcune zone centrali del paese. Grazie a un’accurata osservazione e a metodi investigativi tradizionali di monitoraggio costante, i Carabinieri sono riusciti a identificare il giovane come il probabile responsabile dell’attività illecita.

Nella notte, ritenendo che fosse il momento opportuno per intervenire, è stato organizzato un servizio di appostamento che ha permesso di cogliere lo spacciatore proprio nell’atto di consegnare una dose di cocaina al cliente. La successiva perquisizione, estesa all’abitazione del 22enne, ha portato al rinvenimento di ulteriori dosi di cocaina, una dose di marijuana e la somma contante di 4.800 euro, che si presume essere il ricavato dell’attività di spaccio.

Tutto il materiale rinvenuto è stato sequestrato e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Completate le formalità di rito, il giovane è stato posto agli arresti domiciliari presso la sua residenza, in attesa dell’udienza di convalida prevista per la mattinata odierna.

