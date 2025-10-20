Cagliari, Luperto pensa subito all’Hellas Verona: “Scontro diretto, avanti positivi”

"Dobbiamo restare lucidi ed equilibrati: non è di certo questa sconfitta che ci deve abbattere", ha aggiunto il difensore cagliaritano

Sebastiano Luperto, difensore del Cagliari, ha parlato a margine della sconfitta casalinga per 2-0 contro il Bologna di Vincenzo Italiano sotto i colpi di Holm e Orsolini.

“Andiamo avanti con positività. Contro l’Hellas Verona sarà uno scontro diretto, dobbiamo analizzare ciò che ci è mancato oggi e metterlo in campo già dalla prossima per portare a casa i tre punti”, dichiara Luperto.

“Dobbiamo restare lucidi ed equilibrati: non è di certo questa sconfitta che ci deve abbattere. Sappiamo bene qual è il nostro obiettivo, cosa dobbiamo fare per raggiungerlo e son certo che ci riusciremo. Ripartiamo dalla prestazione”.

