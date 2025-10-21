Sardegna, i numeri delle nascite restano disastrosi: -10,1% rispetto al 2024

L'Istat ha reso noti i dati relativi al tasso di natalità in Italia. Situazione complicata in Sardegna che insieme all'Abruzzo è la Regione che ha vissuto il calo più intenso

Non si ferma il calo delle nascite in Italia e anche la Sardegna continua ad essere in enorme difficoltà. Secondo i dati provvisori raccolti dall’Istat per il periodo tra gennaio e luglio 2025, l’Isola e l’Abruzzo sono le regioni che hanno subito il calo più intenso, rispettivamente con il -10,1% e -10,2%.

Si tratta di dati ben al di sotto della media nazionale, il cui saldo resta però negativo. In totale le nascite del 2024 sono state 369.944.

L’Istat ha poi analizzato anche l’età media del parto delle madri e, anche in questo caso, i dati che riguardano la Sardegna fanno scalpore. L’Isola, infatti, è una delle regioni in cui il parto si posticipa maggiormente, considerato che l’età media è di 33,2 anni, come nel Lazio e in Basilicata.

