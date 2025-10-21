Cagliari si conferma la città più “smart” di Sud e Isole

Cagliari è la città più “smart” tra i grandi comuni del Sud e delle Isole. A renderlo noto è stato il Comune attraverso un comunicato, che fa seguito alla graduatoria realizzata dal City Vision Score 2025.

Nella top 3 delle città medio-grandi, con abitanti compresi tra i 100mila e 500mila, Bologna è risultata prima, precedendo Trento, Milano, Ferrara e Parma; nel Centro comandano Firenze e Prato con Roma in risalita e Perugia in top 5, mentre nelle Isole e nel Sud la classifica conferma Cagliari al vertice, includendo Sassari, Pescara, Bari e Salerno.

“Siamo molto orgogliosi di esserci classificati, di nuovo, al primo posto – ha affermato l’Assessora all’innovazione e accessibilità digitale Maria Cristina Mancini – Questo è, infatti, il terzo anno consecutivo e rappresenta un risultato concreto e tangibile che mostra che essere una smart city, per noi, è un impegno serio, costante, imprescindibile”.

La premiazione è avvenuta il 21 ottobre a Padova, durante gli “Stati generali delle città intelligenti”, a cui hanno partecipato più di 200 amministratori pubblici provenienti da tutta Italia, insieme a imprese, ricercatori e innovatori di ogni regione, arrivati per condividere esperienze, progettare soluzioni per ridefinire il futuro delle città.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it