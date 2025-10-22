Prosegue l’operazione “Termine”, a Bari Sardo sequestrati 51 Kg di hashish

Non si fermano le indagini relative all’operazione “Termine”, che a inizio ottobre ha portato al sequestro di ingenti quantità di sostanze stupefacenti e armi da guerra. Ieri un nuovo intervento è stato fatto a Bari Sardo e ha consentito il rinvenimento di 51 chilogrammi di hashish.

Secondo quanto riferito, i Carabinieri hanno ritrovato circa cento panetti che erano già stati accuratamente confezionati all’interno di involucri di plastica e poi occultati in un bidone interrato sotto una grande quercia.

Ora la sostanza sarà analizzata in laboratorio per cercare di capirne il valore complessivo, legato alla sua purezza. Secondo le prime stime, la sua immissione sul mercato avrebbe potuto superare il valore di 220mila euro.

