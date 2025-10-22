Oristano, si finge tecnico di elettrodomestici e deruba coppia di anziani

Aveva sottratto i 1000 euro della pensione della donna, ma poi è stato rintracciato dalla polizia. L'uomo è stato condannato ad oltre un anno di carcere

Un uomo è stato arrestato e dovrà scontare un anno e 7 mesi di carcere per furto aggravato in un appartamento abitato da una coppia di anziani. I fatti sono avvenuti ad Oristano e l’uomo è stato portato al carcere di Massama.

Secondo quanto riferito, l’uomo era arrivato nella casa con il pretesto di riparare un elettrodomestico in cucina, ma ha approfittato di un momento di distrazione delle vittime per frugare nei cassetti del soggiorno.

Lì ha trovato il borsello della signora anziana al cui interno vi erano 1000 euro, la pensione che aveva ritirato il giorno prima alle poste.

Accortasi del furto, la donna ha chiamato la Polizia che si è messa a cercare l’uomo, che intanto era fuggito. Fortunatamente sono riusciti ad identificarlo e così è stato arrestato e condannato a risarcire le vittime e a scontare più di un anno di carcere.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it