Pula, alimenti venduti senza autorizzazione: maxi sequestro da 400Kg

Nell’ambito dell’operazione “Frutta e ortaggi: depositi ingrosso e commercializzazione”, i Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (Nas) di Cagliari hanno effettuato un’ispezione presso la sede di una Cooperativa Agricola situata nei pressi di Pula. A seguito dei controlli, il presidente della cooperativa è stato sanzionato amministrativamente per le irregolarità riscontrate.

Durante la verifica, i militari hanno proceduto al sequestro di circa 400 kg di prodotti alimentari, il cui valore stimato ammonta a circa 15.000 euro. È stato accertato che la cooperativa, sebbene autorizzata esclusivamente alla vendita diretta di prodotti ortofrutticoli derivanti dalle proprie coltivazioni locali, aveva esteso la sua attività commerciale a prodotti provenienti dalla grande distribuzione, contravvenendo alle normative sulla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli.

Gli ulteriori riscontri hanno evidenziato la presenza sugli scaffali di una vasta gamma di articoli alimentari e non alimentari (tra cui alcolici, miele, conserve, aceto, latticini, prodotti da forno, pasta, bottarga e detergenti). Questa diversificazione dell’offerta era in netto contrasto con le autorizzazioni concesse e con le disposizioni che regolano il commercio al dettaglio di prodotti agricoli a “chilometro zero”.

