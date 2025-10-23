Evaso da una comunità terapeutica di Iglesias: 27enne arrestato dopo 6 mesi

I Carabinieri della Stazione di Selargius hanno proceduto all’arresto di un disoccupato ventisettenne, già conosciuto dalle Forze dell’Ordine e residente nel comune. L’uomo è accusato del reato di evasione.

Il giovane era scomparso dalla comunità terapeutica “Casa Emmaus” di Iglesias fin dallo scorso 14 aprile, essendosi allontanato arbitrariamente. Presso questa struttura, stava beneficiando di una misura alternativa alla prigione, l’affidamento terapeutico.

Nel corso di un pattugliamento di routine, i militari, già a conoscenza della sua situazione personale, hanno notato le luci accese nell’abitazione del ricercato. Insospettiti, hanno effettuato una verifica e lo hanno rintracciato all’interno della casa, dove si era rifugiato dopo mesi di irreperibilità.

Dopo le formalità di rito in caserma, l’arrestato è stato trasferito alla Casa Circondariale di Uta, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

