Cagliari, viola divieto di avvicinamento all’ex compagna: 34enne arrestato

Oggi, i Carabinieri della Stazione di Cagliari San Bartolomeo hanno eseguito un ordine di custodia cautelare, arrestando un trentaquattrenne disoccupato residente in città e con precedenti di polizia.

Il provvedimento, emesso dal G.I.P. del Tribunale di Cagliari, consiste nell’aggravamento della misura cautelare precedentemente imposta all’uomo, imputato in un procedimento penale per atti persecutori (stalking) nei confronti della sua ex compagna.

La decisione di aggravare la misura è stata presa a causa delle ripetute infrazioni agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, cui l’uomo era sottoposto. I controlli effettuati dai militari hanno infatti documentato numerosi allontanamenti non autorizzati dal domicilio, in chiara violazione delle prescrizioni stabilite dall’Autorità Giudiziaria.

Completate le formalità di rito, l’arrestato è stato condotto presso il carcere di Uta (“Ettore Scalas”), rimanendo a disposizione della Magistratura competente.

