Inseguimento da film a Sassari: scappa prima in auto e poi a piedi, ma viene fermato

La Polizia stava tenendo sotto stretta osservazione un'auto, ma quando il proprietario è salito a bordo, si è dato alla fuga per le vie del centro

Gli agenti della Polizia Locale di Sassari stavano tenendo sotto stretta osservazione un’auto parcheggiata. Ad un certo punto però, si avvicinato il proprietario che, avendo notato la presenza della Polizia, è salito sul mezzo e ha provato a scappare.

Da quel gesto è scaturito un inseguimento tra le vie e vicoli del centro storico di Sassari degno di un film. Il fuggitivo ha però tamponato un altro veicolo e questo lo ha costretto a far proseguire la sua fuga a piedi.

A quel punto, però, l’uomo è stato facilmente raggiunto dagli agenti che sono riusciti a bloccarlo. Successivamente è emerso che l’uomo all’interno del veicolo aveva una pistola.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it