Province Sassari Inseguimento da film a Sassari: scappa prima in auto e poi a...

Inseguimento da film a Sassari: scappa prima in auto e poi a piedi, ma viene fermato

La Polizia stava tenendo sotto stretta osservazione un'auto, ma quando il proprietario è salito a bordo, si è dato alla fuga per le vie del centro

Di
Redazione Cagliaripad
-

Gli agenti della Polizia Locale di Sassari stavano tenendo sotto stretta osservazione un’auto parcheggiata. Ad un certo punto però, si avvicinato il proprietario che, avendo notato la presenza della Polizia, è salito sul mezzo e ha provato a scappare.

Da quel gesto è scaturito un inseguimento tra le vie e vicoli del centro storico di Sassari degno di un film. Il fuggitivo ha però tamponato un altro veicolo e questo lo ha costretto a far proseguire la sua fuga a piedi.

A quel punto, però, l’uomo è stato facilmente raggiunto dagli agenti che sono riusciti a bloccarlo. Successivamente è emerso che l’uomo all’interno del veicolo aveva una pistola.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it

ARTICOLI CORRELATIALTRI ARTICOLI DA QUESTO AUTORE