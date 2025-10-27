Cagliari, finalmente la Metro: questa mattina la prima corsa

Il mezzo è partito puntuale alle 6.04 e ha ripristinato il collegamento tra piazza Repubblica e il Policlinico di Monserrato

Ci sono voluti quasi due anni di attesa, ma alla fine la metropolitana leggera è tornata a percorrere i binari che collegano Cagliari e Monserrato. Questa mattina alle 6.04 è finalmente partita la prima corsa.

Adesso per arrivare fino al Policlinico Universitario ci vorranno 22 minuti, un lasso di tempo davvero breve se confrontato agli orari di picco del traffico veicolare.

Un momento di gioia per tutti coloro che per anni sono stati costretti a rinunciare ad un servizio essenziale: dagli studenti e lavoratori, passando per i pazienti dello stesso Policlinico.

La novità è stata anche il raddoppio dei binari che consentirà una frequenza maggiore del passaggio della metro. Negli orari di punta, dalle 7 alle 15 e dalle 17 alle 19, sono previsti passaggi ogni 10′.

