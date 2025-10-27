Delitto Cinzia Pinna, accertamenti sui dispositivi elettronici di Ragnedda

Le indagini mirano a chiarire le comunicazioni e i contatti avuti da Ragnedda nei giorni immediatamente successivi all'omicidio

Oggi è stato formalmente affidato l’incarico ad Andrea Cappai, perito informatico, per eseguire la copia forense dei dispositivi elettronici appartenenti a Emanuele Ragnedda.

L’imprenditore vinicolo quarantunenne di Arzachena è reo confesso dell’omicidio di Cinzia Pinna, donna di 33 anni di Castelsardo, assassinata nella notte tra l’11 e il 12 settembre scorsi all’interno del casolare della tenuta Conca Entosa, di proprietà dello stesso Ragnedda.

La Pubblica Ministera Noemi Mancini e il Procuratore di Tempio Pausania, Gregorio Capasso, che stanno coordinando le indagini, mirano a chiarire le comunicazioni e i contatti avuti da Ragnedda nei giorni immediatamente successivi all’omicidio.

