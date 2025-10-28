Pirri, condotta dell’acqua esplode durante i lavori in corso sulla strada | Video

L'enorme getto d'acqua ha raggiunto un'altezza elevata riversandosi anche sulla carreggiata adiacente dove circolavano i veicoli

Attimi di panico questa mattina a Pirri, in via Calamattia, quando un tubo sotterraneo dell’acqua è letteralmente esploso facendo fuoriuscire un forte e grande zampillo d’acqua.

La condotta si è spaccata in un punto in cui sono in corso dei lavori creando alcuni disagi alla circolazione delle auto che passavano di fianco al cantiere stradale.

Il grosso getto d’acqua ha raggiunto un’altezza elevata riversandosi anche sulla carreggiata adiacente.

(Crediti video Lino Girau)

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it