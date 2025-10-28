Dermatite bovina, il Consiglio di Stato blocca l’abbattimento dei capi

Accolto il ricorso presentato dall'avvocato Soddu. Era stato ordinato l'abbattimento di 140 bovini sani e senza sintomi

Nuova svolta nella vicenda della dermatite bovina: il Consiglio di Stato ha fermato l’abbattimento di capi sani che si trovavano nello stesso allevamento di capi che avevano contratto la malattia.

Il ricorso è stato portato avanti dall’avvocato Raffaele Soddu che tutelava gli interessi di un’allevatrice. I capi in questione sono sani, vaccinati e senza sintomi e quindi l’abbattimento non rispondeva più alle finalità precauzionali che erano state evidenziate dalla Regione e dalla Asl.

Non c’era dunque alcun pericolo di contagio. Ora i capi verranno nuovamente sottoposti a dei test e si resta in attesa del verdetto degli esami.

