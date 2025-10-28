Cagliari, uffici comunali chiusi per la giornata del 31 ottobre

Con l’Ordinanza n. 48/2025, il Sindaco Massimo Zedda ha stabilito la chiusura degli uffici comunali per l’intera giornata di venerdì 31 ottobre 2025. Tale data si colloca strategicamente tra la festività del Santo Patrono di Cagliari, San Saturnino, e la ricorrenza di Ognissanti.

Il provvedimento è stato adottato tenendo conto della minore affluenza di pubblico prevista per quel giorno e, soprattutto, in ottemperanza alla normativa vigente sulla revisione e contenimento della spesa pubblica. Il documento sottolinea che tale normativa “suggerisce, ove possibile, di adottare provvedimenti tesi alla riduzione dei costi anche mediante l’ottimizzazione delle risorse e il risparmio energetico, salvaguardando al contempo l’efficacia e l’efficienza dell’azione amministrativa”.

L’ordinanza non si applica a quegli uffici che gestiscono servizi pubblici essenziali. Sono inoltre esclusi dal provvedimento i servizi comunali che, in base alle proprie mansioni, devono assicurare l’adempimento di esigenze particolari e non procrastinabili, inclusi musei, centri d’arte e monumenti culturali.

