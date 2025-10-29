Quartu, molestie in un bar e minacce ai Carabinieri: in manette un 66enne

I Carabinieri della Stazione di Quartu Sant’Elena, con il supporto del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia, hanno arrestato un 66enne cittadino marocchino, disoccupato e già noto alle Forze di Polizia, ritenuto responsabile dei reati di atti persecutori e resistenza a pubblico ufficiale.

L’intervento è scaturito a seguito di una segnalazione per disturbo presso un esercizio pubblico del centro cittadino, dove l’uomo stava arrecando molestie alla titolare e ai clienti del locale. I militari, giunti tempestivamente, hanno riportato la calma e avviato le procedure di identificazione del soggetto.

Durante le verifiche è emerso che la donna era già stata vittima di analoghi comportamenti persecutori da parte dello stesso individuo, per i quali in passato aveva presentato formale denuncia. Una volta compreso l’epilogo della sua ennesima azione di disturbo, l’uomo ha reagito con aggressività e minacce, tentando di sottrarsi al controllo.

La prontezza e la professionalità dei Carabinieri hanno permesso di bloccarlo e immobilizzarlo senza che nessuno riportasse ferite. Terminati gli accertamenti, il 66enne è stato condotto in caserma e successivamente trasferito presso la Casa Circondariale di Uta, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

