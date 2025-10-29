Verso Cagliari-Sassuolo, in forte dubbio la presenza di Mina e Deiola

Il Cagliari di mister Fabio Pisacane tornerà nuovamente in campo domani, giovedì 30 ottobre, per la gara della Unipol Domus contro il Sassuolo di Fabio Grosso; match valevole per la 9a giornata del campionato di Serie A.
Per il turno infrasettimanale resta in forte dubbio la presenza di Yerry Mina e del vicecapitano rossoblù Alessandro Deiola alle prese con dei problemi fisici.
Per il centrocampista di San Gavino si tratta di un affaticamento muscolare al quadricipite femorale, mentre per il difensore colombiano un risentimento muscolare ai flessori. Difficilmente entrambi prenderanno parte alla sfida di domani per non forzare il recupero ed evitare spiacevoli ricadute.
