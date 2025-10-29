Carbonia, 26enne finisce nel mirino dell’Fbi: arrestato

Il ragazzo era finito nel mirino dell'intelligence statunitense per i gruppi social di suprematismo bianco a cui era iscritto. Dalle indagini è emerso poi il possesso di materiale pedopornografico

Un giovane di 26 anni è stato arrestato dai Carabinieri a Carbonia per possesso di materiale pedopornografico, ma l’indagine era scattata su impulso dell’Fbi.

Secondo quanto riferito, il ragazzo era considerato vicino a gruppi suprematisti bianchi. Così è scattata la perquisizione nell’ambito dell’indagine “Alter ego”, che ha poi portato al suo arresto.

Da un’indagine informatica è venuto fuori che il 26enne risultava inserito in diversi gruppi social che promuovevano l’odio razziale e la supremazia bianca e istigazione al compimento di reati.

In attesa degli accertamenti del caso, il giovane è stato però arrestato per il possesso di materiale pedopornografico rinvenuto all’interno dei suoi dispositivi.

