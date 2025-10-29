Cagliari, presentato il nuovo Puc: città sempre più sostenibile

Tra i progetti principali ci sono il rilancio del lungomare Sant'Elia, la valorizzazione dei parchi e gli interventi nei quartieri

Il Comune di Cagliari ha presentato il nuovo Puc, il piano urbanistico comunale che punta a realizzare un futuro sostenibile per una città più verde e innovativa.

Il Puc è stato presentato ieri, 28 ottobre, a Palazzo Bacaredda e punta a delineare lo sviluppo della città per i prossimi dieci anni: “Una Cagliari più verde, più giusta e più aperta, dove la pianificazione diventa uno strumento di equità e di futuro” ha sottolineato l’assessore Matteo Lecis Cocco Ortu.

Tra i progetti principali contenuti nel Piano figurano interventi strategici come il rilancio del Lungomare Sant’Elia e Marina Piccola, la valorizzazione del Parco dei Colli di Tuvixeddu–Tuvumannu e di Terramaini, oltre a interventi nei quartieri di Is Mirrionis, San Michele e Pirri.

La visione complessiva si basa su un equilibrio tra tutela ambientale, patrimonio storico e sostenibilità urbana, con strumenti innovativi quali il Laboratorio di Ecologia Urbana “Enrico Corti” e l’Atlante dei quartieri, che consentiranno una pianificazione più data-driven e rispondente ai bisogni reali della comunità.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it