Sassari, apre la “Stazione di Posta” per accoglienza e sostegno ai più deboli

È stata inaugurata stamattina a Sassari, presso i rinnovati spazi di via Duca degli Abruzzi, la “Stazione di Posta”: un centro di supporto e assistenza destinato agli individui più fragili socialmente, a coloro che vivono in condizioni di povertà, sono senza fissa dimora o disoccupati e privi di una speranza per il futuro.

Questa iniziativa è il frutto di un piano ideato e realizzato congiuntamente dal Comune di Sassari e dalle altre municipalità che fanno parte del Plus (Piano Locale Unitario dei Servizi) dell’area territoriale comprendente Sassari, Porto Torres, Sorso e Stintino.

L’obiettivo primario di questo progetto è strutturare un meccanismo che permetta di seguire in modo coordinato e costante le persone più vulnerabili, facilitando il loro accesso sia ai servizi di prima accoglienza sia a quelli di orientamento.

