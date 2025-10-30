Incendio a Nulvi, in fumo grande deposito di legname del presidio forestale

Tra la notte di martedì 28 e mercoledì 29 ottobre, un vasto incendio ha completamente incenerito un grande deposito di legname all’interno del presidio forestale di Nulvi.
Sono state mandate in fumo diverse tonnellate di materiale legnoso. Questo legname era stato recuperato dall’abbattimento degli alberi necessario per la realizzazione del tracciato della futura tangenziale.
La scorta era stata messa a disposizione gratuitamente per il consumo domestico da parte dei residenti, su autorizzazione dell’Agenzia Forestas. Attualmente, la causa esatta del rogo non è nota, ma gli inquirenti non escludono che si possa trattare di un atto intenzionale.
