Strutture sanitarie Sardegna, 74 milioni di euro per interventi e ammodernamento

La Giunta regionale ha dato il via libera al piano triennale (2025-2027) per gli investimenti nel settore della sanità pubblica, stanziando un budget totale di 74,765 milioni di euro. Questo programma è finalizzato a intervenire sull’edilizia e sul miglioramento tecnologico delle diverse componenti del sistema sanitario locale, incluse le agenzie Ares e Areus.

Questi fondi, che derivano sia dal bilancio proprio della Regione sia dall’intesa siglata con lo Stato nel 2019, saranno impiegati per una serie di azioni strategiche: ristrutturazioni, adeguamento normativo, incremento dell’efficienza energetica e potenziamento degli strumenti e delle attrezzature.

L’obiettivo è duplice: da un lato, consolidare la rete di assistenza (ospedaliera e sul territorio); dall’altro, assicurare l’erogazione di servizi sanitari che siano più moderni, affidabili e con un livello qualitativo uniforme in ogni area dell’Isola.

Tale iniziativa mira a una riorganizzazione completa e a una riqualificazione di tutte le strutture sanitarie, in linea con le direttive programmatiche stabilite dal Fondo di Sviluppo e Coesione (Fsc 2021-2027), dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) e dagli altri finanziamenti europei e nazionali.

