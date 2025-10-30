Cagliari-Sassuolo 1-2, le pagelle: sbavatura per Caprile, Obert confusionario

Il Cagliari perde 1-2 contro il Sassuolo e questa volta incassa una sconfitta senza riuscire a rimontare dallo 0-2. Partita fiacca dei rossoblù e scelte di Pisacane ancora discutibili. Le pagelle:

Caprile 5,5: Due buoni interventi nel primo tempo. Bella la punizione di Laurienté, ma il tiro non era così angolato e qualche responsabilità ce l’ha.

Zé Pedro 5,5: Le sbavature non mancano, la leadership nel comandare la linea non esiste, resta un giocatore ancora da sbloccare.

Zappa 6: Centra una traversa, difende bene e tiene a bada Laurienté che segna solo su punizione. Decisamente il migliore della difesa. (61′ Gaetano 5,5: Si mete in moto poco, ma per un fantasista è difficile creare quando intorno c’è poco e niente)

Obert 5: Controlla male sull’anticipo che avrebbe potuto evitare il secondo gol, poi abbastanza confusionario, come nel regalare la punizione che porta al primo gol neroverde.

Idrissi 5,5: In difficoltà con la fisicità dei neroverdi, con Volpato che si rivela un cattivo cliente. A Verona il gol aveva aiutato a mettere in secondo piano una prova mediocre sul campo, oggi però quelle debolezze si sono riviste, senza reti a mascherarle.

Palestra 5,5: Ci mette cuore e polmoni pur non brillando in attacco. Un po’ distratto sull’azione del 2-0 dove si lascia anticipare su un comunque brutto pallone di Adopo.

Adopo 5,5: Suo l’errore che innesca il secondo gol. Poco brillante per tutta la partita. (82′ Mazzitelli sv)

Prati 6: Lavora bene senza palla e si sacrifica tanto, mentre in fase d’impostazione fatica a trovare la verticalità ma non per demerito suo.

Folorunsho 5,5: Qualche imprecisione e poca incisività, forse inizia ad accusare la stanchezza essendo uno dei più utilizzati da Pisacane. (61′ Felici 6,5: Ancora una volta determinante da subentrato, con l’assist per il gol di Esposito)

Esposito 6,5: Nel primo tempo segna ma in fuorigioco. Resta però uno dei più intraprendenti e nella ripresa trova il meritato primo gol in campionato 284 giorni dopo l’ultima rete. (82′ Luvumbo sv)

Borrelli 5,5: Solita fisicità e capacità di fare a sportellate là davanti, ma vede poco la porta. (75′ Pavoletti sv)

Pisacane 5: Insiste con le scelte di Verona, squadra poco arrembante e cambi forse un po’ tardivi. Errare è umano, perseverare è diabolico. Forse è ora di svegliarsi dagli inebrianti complimenti di inizio stagione.

