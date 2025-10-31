EroCaddeo si supera a X-Factor: standing ovation per la sua “Sere Nere”

Continua la corsa a X-Factor di eroCaddeo, nome d’arte di Damiano Caddeo, 27 anni, originario di Sinnai. Nel secondo live del talent show di Sky, il giovane artista isolano ha brillato con la sua interpretazione di “Sere Nere” di Tiziano Ferro, mettendo in luce una lettura personale e profonda del brano.

EroCaddeo ha scelto un look total black e uno sfondo cupo, per esaltare una delle canzoni più amate e complesse degli anni 2000. Sul palco, Caddeo ha trasformato l’emozione in forza scenica, lasciandosi alle spalle ogni incertezza di cui aveva parlato poche ore prima al coach Achille Lauro, orgoglioso della performance del suo allievo.

La reazione del pubblico è stata immediata: standing ovation in studio e un’ondata di commenti entusiasti sui social. La clip dell’esibizione, condivisa sui canali di X-Factor Italia, è subito diventata virale. Per il cantante di Sinnai sembra davvero l’inizio di una grande storia.

