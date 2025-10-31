EroCaddeo fa impazzire Giorgia e i social di Sky: “Al burro” tormentone nazionale

Una citazione “per pochi”, scrivono ironicamente gli admin dei social di Sky Italia. Ma a Cagliari “al burro” è un tormentone da anni. L’ormai storica esclamazione di Checcheddu, protagonista di numerosi video virali (alcuni dei quali, va detto, molto controversi), approda sul palco di X-Factor grazie al cantante EroCaddeo.

L’artista di Sinnai si è esibito nel secondo live della stagione, dove ha cantato “Sere Nere” di Tiziano Ferro. L’esibizione ha scatenato la standing ovation del pubblico e tra gli spalti è apparsa l’immancabile bandiera dei Quattro Mori. In giuria Giorgia ha subito notato il vessillo sardo: “Guarda, c’è la tua bandiera”.

Qui l’esclamazione di EroCaddeo: “Ciao Cagliari, al burro!”. In tanti non hanno compreso il riferimento, ma “al burro” è diventato subito un tormentone nazione. I social media manager di Sky, forse con una buona dose di cultura trash sarda, non si sono fatti sfuggire la citazione e hanno postato la bandiera sarda in studio con la scritta “al burro”, scatenando una marea di commenti divertiti da parte degli spettatori isolani.

