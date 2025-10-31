Macchiareddu, grosso incendio in un capannone: Vigili del fuoco in azione per ore

Notte di intenso lavoro per i Vigili del fuoco nella zona industriale di Macchiareddu, dove ieri sera è scoppiato un incendio all’interno di un capannone della West Recycling, azienda specializzata nel recupero di rifiuti metallici e apparecchi elettrici. Le fiamme si sono propagate rapidamente intorno all’una tra il materiale stoccato, rendendo necessario l’intervento di due squadre dalla centrale di viale Marconi a Cagliari.

Non si registrano feriti, ma i lavori di spegnimento e messa in sicurezza dell’area si sono protratti fino a questa mattina, con gli operatori impegnati nella completa bonifica dello stabile per evitare nuove riprese del fuoco. Impegnate 3 autobotti, un carro schiuma, autofurgoni autorespiratori, un’autoscala e una cisterna. Ancora da chiarire le cause all’origine del rogo.

