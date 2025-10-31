Villacidro, grave incidente sul lavoro: operaio precipita da 7 metri

Il giovane, rimasto gravemente ferito, stava effettuando operazioni di pulizia in un deposito nella zona industriale. In corso accertamenti su sicurezza e dinamica dell’accaduto

Incidente sul lavoro nella zona industriale di Villacidro, dove un giovane operaio di 26 anni è rimasto gravemente ferito. Secondo le prime ricostruzioni, mentre stava svolgendo attività di pulizia in un deposito commerciale, il lavoratore avrebbe messo accidentalmente un piede su un pannello in vetroresina che non ha retto il peso, facendolo precipitare da un’altezza di circa 7 metri.

La caduta ha causato traumi particolarmente seri. L’intervento rapido dei soccorritori ha permesso di stabilizzare il giovane, poi trasportato in elisoccorso all’ospedale Brotzu di Cagliari, dove ora si trova ricoverato in prognosi riservata.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Villacidro e il personale dello Spresal dell’Asl competente, che hanno avviato gli accertamenti necessari per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente e verificare il rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

