Valeria Marini e il selfie con Massimo Zedda: “Mi sento veramente sarda”

Valeria Marini, nota showgirl di origini sarde, ha presenziato al Premio Feminas 2025 di Eventi Coldiretti (in cui è stata premiata), nella giornata di ieri, fotografandosi insieme al primo cittadino di Cagliari Massimo Zedda, anch’egli presente all’evento.
“Io sono cresciuta a Cagliari dall’età di 7 anni prima di andare via a 14 anni, sono veramente sarda, ho tutte le caratteristiche dei sardi che mi ha insegnato mia mamma e la mia famiglia”, ha dichiarato Valeria Marini.
“Sono cresciuta con mia mamma e mia sorella, tre donne. Andrò a salutare mia zia che è una donna meravigliosa ed è un esempio per me”.
