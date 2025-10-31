Valeria Marini e il selfie con Massimo Zedda: “Mi sento veramente sarda”

"Sono cresciuta a Cagliari dall'età di 7 anni prima di andare via a 14 anni, sono veramente sarda, ho tutte le caratteristiche dei sardi", ha aggiunto Valeria Marini

Valeria Marini, nota showgirl di origini sarde, ha presenziato al Premio Feminas 2025 di Eventi Coldiretti (in cui è stata premiata), nella giornata di ieri, fotografandosi insieme al primo cittadino di Cagliari Massimo Zedda, anch’egli presente all’evento.

“Io sono cresciuta a Cagliari dall’età di 7 anni prima di andare via a 14 anni, sono veramente sarda, ho tutte le caratteristiche dei sardi che mi ha insegnato mia mamma e la mia famiglia”, ha dichiarato Valeria Marini.

“Sono cresciuta con mia mamma e mia sorella, tre donne. Andrò a salutare mia zia che è una donna meravigliosa ed è un esempio per me”.

