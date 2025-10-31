Ancora ritardi sulla linea ferroviaria: mucca investita da un treno a Macomer

I convogli hanno accumulato ritardi per permettere la rimozione della carcassa dell'animale e per ripristinare le condizioni di sicurezza

Si sono registrati nuovi inconvenienti per i viaggiatori sardi questa mattina, dovuti all’impatto di un treno con una mucca.

L’episodio, avvenuto sulla linea tra Campeda e Macomer, ha provocato rallentamenti e disagi alla regolare circolazione ferroviaria.

I convogli hanno accumulato ritardi per permettere la rimozione della carcassa dell’animale e per ripristinare le condizioni di sicurezza del traffico sui binari.

Il mezzo coinvolto nell’investimento è stato il treno che copre la tratta Olbia-Macomer, partito dalla Gallura alle 5:41 e arrivato nel Margine alle 7:42.

