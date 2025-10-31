Halloween in Ogliastra, sequestrati 3000 gadget non a norma di legge

Gran parte della merce bloccata era a tema "Halloween", includendo maschere, zucche decorative e altri gadget

In occasione delle celebrazioni di Halloween, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Nuoro ha rafforzato i controlli preventivi e ispettivi. Nello specifico, in diversi centri dell’Ogliastra, sono stati scoperti e sequestrati più di 3.000 articoli giudicati non a norma per l’assenza del marchio di conformità europea CE.

Gran parte della merce bloccata era a tema “Halloween”, includendo maschere, zucche decorative e altri gadget. Una porzione di questo materiale era costituita da dispositivi elettrici, ritenuti potenzialmente pericolosi per la sicurezza, l’incolumità e la salute di chi li acquista.

Tutti gli oggetti non conformi alle normative vigenti sono stati posti sotto sequestro. I gestori dei negozi coinvolti sono stati denunciati alla Camera di Commercio di Nuoro, a cui si aggiunge la possibilità di una sanzione amministrativa che può raggiungere l’importo di 25.823 euro.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it