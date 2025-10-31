Il direttore di gara sarà coadiuvato dagli assistenti Mondin e Monaco, IV uomo Galipò, al Var Paterna e Assistente Var Di Paolo

Lazio-Cagliari, arbitra Sacchi: nell’ultimo incrocio i rossoblù vinsero e convinsero

L’Associazione italiana arbitri ha reso note le designazioni arbitrali per la 10a giornata del campionato di Serie A 2025/2026. A dirigere il match dello stadio Olimpico tra Lazio e Cagliari sarà il sig. Juan Luca Sacchi della sezione di Macerata.

Il direttore di gara sarà coadiuvato dagli assistenti Mondin e Monaco, IV uomo Galipò, al Var Paterna e Assistente Var Di Paolo.

L’ultimo incrocio tra Sacchi e il Cagliari risale al 19 gennaio 2025 quando, alla Unipol Domus, i rossoblù di Nicola vinsero con un sonoro 4-1 ai danni del Lecce. Il bilancio complessivo dei 6 precedenti con il fischietto di Macerata parla a favore del Cagliari con 4 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta.

