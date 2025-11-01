Elia Del Grande fugge dalla comunità, caccia al killer: ricerche anche in Sardegna

Elia Del Grande, l’uomo condannato a trent’anni di reclusione per il massacro noto come la ‘strage dei fornai’, è evaso dalla casa lavoro di Castelfranco Emilia, situata in provincia di Modena, come riporta Il Resto del Carlino. Del Grande, all’età di 22 anni, il 7 gennaio 1998, aveva sterminato la sua famiglia a Cadrezzate (Varese), uccidendo il padre, la madre e il fratello.

Del Grande, che oggi ha 49 anni, era soggetto a una misura di sicurezza poiché ritenuto socialmente pericoloso. Era stato destinato a trascorrere un semestre nella struttura di Castelfranco in attesa di una successiva valutazione della sua condizione.

Nonostante la condanna iniziale, l’uomo era già uscito di prigione dopo aver scontato 25 anni per il triplice omicidio. Le attività di ricerca del fuggitivo si stanno concentrando, oltre che nella zona del Varesotto, anche in Sardegna.

