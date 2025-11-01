Nurachi, lite davanti a un bar degenera: spunta fuori anche un martello

Alcuni cittadini che hanno assistito alla scena allarmati hanno immediatamente contattato le forze dell'ordine che sono giunte sul posto

La Questura di Oristano sta conducendo accertamenti su un episodio di violenza accaduto alcuni giorni fa in Corso Eleonora, all’ingresso del paese di Nurachi.

Fuori da un esercizio commerciale, tre giovani sono stati protagonisti di un litigio acceso, degenerato rapidamente. Dopo un intenso scambio di insulti, uno dei ragazzi ha afferrato un martello, brandendolo con l’intenzione di colpire l’antagonista. A scopo intimidatorio, l’aggressore avrebbe poi battuto l’attrezzo a terra, proprio vicino ai piedi dell’altro.

Alcuni cittadini che hanno assistito alla scena allarmati hanno immediatamente contattato le forze dell’ordine. Gli agenti della Polizia di Stato sono giunti sul posto e hanno avviato l’attività investigativa per identificare i soggetti coinvolti e determinare le rispettive responsabilità nell’accaduto.

