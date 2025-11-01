Allevamento intensivo a Sassari, gli animalisti scendono in piazza a manifestare

Oggi, 1° novembre, i cittadini di Sassari e numerose associazioni si mobiliteranno in Piazza d’Italia, dalle 17:00 alle 20:00, per manifestare contro l’inaugurazione di un allevamento intensivo destinato a ospitare 1.500 suini nella frazione di Caniga.

Diverse organizzazioni, tra cui LAV, LEIDAA, OIPA, ARCI, AV, Animal Voices United ed AVI, saranno presenti per esprimere la loro ferma opposizione all’azienda facente parte della filiera “Il Grugno – Suino Grande Made in Sardegna”. Questa impresa è collegata all’imprenditore Moro e ha legami con una società di Cuneo specializzata nella produzione di mangimi per allevamenti di tipo intensivo.

Nonostante la struttura abbia ottenuto lo scorso 14 ottobre l’ultima autorizzazione necessaria – il controllo dell’ASL – e abbia già iniziato a introdurre i capi di bestiame nei capannoni, la protesta non si placa. Sebbene l’iniziativa venga promossa come una “filiera sarda”, i critici sostengono che la sua vera natura sia quella di un impianto intensivo realizzato secondo modelli industriali del Nord Italia, destinato ad avere un impatto significativo e negativo sul territorio locale.

