Tensione a Cagliari, cariche e idranti durante i cortei

Non si sono scontrati tra di loro, ma nei due cortei che oggi pomeriggio sono andati in scena a Cagliari non sono mancati i momenti di tensione. Da una parte Blocco Studentesco, gruppo vicino a Casapound, dall’altra i gruppi antifascisti radunati in risposta.

Blindate le zone intorno a via Dante, via Sonnino e Piazza Repubblica, con un grosso spiegamento di forze dell’ordine tra Polizia e Carabinieri, con un elicottero in volo a sorvegliare la zona.

Nel percorso del corteo antifascista ci sono stati diversi confronti accesi con le forze dell’ordine, con tentativi di forzare i blocchi stradali che hanno innescato la reazione degli agenti, intervenuti con il mezzo idrante. Alta tensione all’ingresso di via Lanusei dove c’è stata la carica degli agenti sui manifestanti.

Nel frattempo il corteo di Blocco Studentesco ha marciato con le proprie bandiere tra via Dante e Piazza Repubblica, con una tappa il Piazza Ramelli. I manifestanti in questo caso sono stati semplicemente scortati e non si registrano scontri.

