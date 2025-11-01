Cagliari blindata per le manifestazioni, alta tensione in città

Sfilano Blocco studentesco e Coordinamento Antifascista, mentre è massima allerta per Carabinieri e Polizia

Cagliari si prepara a un pomeriggio di alta tensione, con Polizia e Carabinieri schierati per gestire due manifestazioni previste a breve distanza e in contemporanea. La Questura ha predisposto un imponente piano di sicurezza per prevenire possibili tensioni tra i partecipanti e assicurare il regolare svolgimento degli eventi senza contatti.

Alle 16.30 parte da via Cervi il corteo del Blocco studentesco, movimento giovanile vicino a CasaPound. Nei giorni scorsi la mobilitazione era stata annunciata tramite manifesti affissi in città, scatenando dure reazioni politiche dai vari partiti di centrosinistra.

Il Coordinamento Antifascista di Cagliari, per contrastare i rivali, ha indetto un presidio di protesta alle 15 in piazza Garibaldi. La sovrapposizione delle due iniziative ha portato le forze dell’ordine a schierare anche il mezzo idrante della Polizia, arrivato appositamente da fuori regione.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it