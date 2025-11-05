Valledoria, evaso dai domiciliari trovato al bar a bere: arrestato

Un uomo è stato tradotto in carcere a Sassari lunedì 3 novembre, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale del capoluogo, a causa del reato di evasione.

I Carabinieri di Valledoria hanno accertato che l’uomo, pur essendo sottoposto agli arresti domiciliari a partire dal 29 ottobre per precedenti questioni giudiziarie, si era allontanato dalla sua residenza senza alcuna autorizzazione. Tale infrazione è stata documentata sia nella notte di mercoledì 30 ottobre, sia in quella di domenica 2 novembre. In quest’ultima occasione, il soggetto è stato sorpreso mentre consumava bevande alcoliche all’interno di un bar.

A fronte delle ripetute e comprovate violazioni, la Procura della Repubblica di Sassari, che coordina le indagini, ha richiesto l’immediata revoca della misura degli arresti domiciliari, sostituendola con la custodia cautelare in carcere. Pertanto, l’uomo, dopo il completamento delle procedure di rito, è stato trasferito alla Casa Circondariale di Sassari Bancali, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.

