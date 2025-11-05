Morte Omar Masia, accertamento tecnico sul ponte dell’incidente

La Procura di Tempio Pausania ha ordinato un accertamento tecnico irripetibile per determinare le condizioni strutturali del Ponte di Baldu, luogo del tragico incidente in cui Omar Masia ha perso la vita tra il 25 e il 26 ottobre.

Su indicazione del Pubblico Ministero, un ingegnere è stato nominato per esaminare la struttura, concentrandosi in particolare sul guard rail, un vecchio parapetto arrugginito che la Bmw, sfuggita al controllo del conducente, aveva sfondato prima di precipitare per circa dieci metri.

L’ispezione è programmata per il 7 novembre e vedrà la partecipazione dei difensori del giovane alla guida. Il 25enne è attualmente indagato per omicidio stradale e lesioni colpose nei confronti degli amici rimasti feriti, e sarà affiancato da un proprio consulente tecnico di parte. Nei giorni scorsi, la magistratura aveva già posto sotto sequestro il ponte situato sulla strada per l’Agnata.

