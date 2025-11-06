Allerta gialla per rischio idrogeologico a Cagliari, precauzioni a Pirri

La Protezione Civile regionale ha diramato un’allerta meteo di codice giallo per rischio idrogeologico, valida dalle ore 21 di questa sera, giovedì 6 novembre, fino alle 6 di domani, venerdì 7. L’avviso riguarda gran parte della Sardegna, con l’esclusione delle zone Flumendosa-Flumineddu e Gallura, e interessa anche il territorio comunale di Cagliari.

Il peggioramento delle condizioni meteo potrebbe comportare piogge intense e localizzati allagamenti, con possibili disagi alla viabilità. Per questo motivo, la Protezione Civile del Comune di Cagliari invita la cittadinanza ad adottare misure di autoprotezione e ad attenersi alle indicazioni diffuse in queste ore.

In particolare, nel quartiere di Pirri sono state individuate alcune strade dove è sconsigliato parcheggiare i veicoli, a causa del rischio di allagamento. Si tratta della via Balilla, da Piazza Italia fino a via Dandolo, e nelle traverse Italia, Dolianova, Sinnai, Settimo, Mara, Donori, Santarosa, Confalonieri, Ampere. Come punto di sosta sicura, è stata predisposta l’area della Piscina comunale di Terramaini, in via Pisano.

