Monserrato, secondo parto trigemino al Policlinico: le 3 bimbe in buona salute

Un evento eccezionale si è verificato al Policlinico Duilio Casula, che ha registrato il suo secondo parto trigemino del 2025.

Sono venute alla luce tre bambine, Camilla (1,210 kg), Bianca (1,350 kg) e Carlotta (1,390 kg), frutto di un concepimento naturale. Questa tipologia di parto è rara e comporta rischi elevati per la madre e per i neonati. Ciononostante, l’evento è stato portato a termine con successo grazie all’intervento di un’équipe medica multidisciplinare che ha garantito l’esecuzione di un taglio cesareo in totale sicurezza per la madre, Debora Sailis, di 37 anni.

Attualmente, le neonate godono di buona salute e sono ricoverate presso la Terapia Intensiva Neonatale del Policlinico, diretta dal professor Vassilios Fanos. Qui riceveranno le cure specialistiche necessarie prima di poter fare ritorno a casa, dove saranno accolte dall’affetto di mamma Debora, di papà Alberto Lampis (50 anni) e dei loro due fratelli, rispettivamente di 15 e 10 anni.

