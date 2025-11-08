Como-Cagliari, il Var annulla il vantaggio rossoblù: ma è polemica

Sta facendo discutere la chiamata del Var che ha annullato la rete del vantaggio del Cagliari su cross di Palestra deviato da Valle

Il gol del vantaggio sardo in Como-Cagliari, l’esultanza e l’urlo strozzato in gola per Marco Palestra. A rendere inutile la rete dello 0-1 al Sinigaglia è stato un intervento discutibile del Var, per un fallo dell’esterno rossoblù a inizio azione.

Su un ribaltamento di fronte innescato da Palestra, palla che arriva a Gaetano che crossa di nuovo per Palestra accorso nel frattempo sul secondo palo: l’ex atalantino prova a mettere al centro e trova la deviazione di Alex Valle che inganna Butez.

Da qui il lungo check al Var e la chiamata alla on-field review per un fallo a inizio azione dello stesso Palestra sempre su Valle. L’arbitro Pezzuto la va a rivedere e decide di annullare la rete. Ma è polemica: si tratta infatti di una situazione confusa a metà campo, con un contatto di lieve entità, tanto che l’arbitro sul campo ben posizionato non ha ravvisato gli estremi per il fallo. Ergo, non sembrano esserci gli estremi per l’intervento del Var e da qui le polemiche che stanno già cavalcando i social.

