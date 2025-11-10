Incidente all’alba sulla Statale 130: due feriti

Lo scontro è avvenuto intorno alle 5.30 del mattino nel tratto tra Villaspeciosa e Uta. Sul posto ambulanze, Vigili del fuoco e Carabinieri

Schianto questa mattina sulla Statale 130, nel tratto compreso tra Uta e Villaspeciosa. Intorno alle 5.30 due persone sono rimaste ferite in un incidente tra due veicoli e sono state trasportate in ospedale in codice rosso.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorritori del 118, che hanno prestato le prime cure ai feriti, mentre i Vigili del fuoco hanno lavorato per mettere in sicurezza la zona e liberare la carreggiata. Presenti anche i Carabinieri, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’impatto e accertare le eventuali responsabilità.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it